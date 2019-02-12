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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة بأحياء القاهرة المختلفة لفرض الانضباط (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت أجهزة أحياء القاهرة «الساحل، الزاوية، المطرية، مصر القديمة، البساتين، الزيتون، والأميرية» بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بفرض هيبة القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع وإلزام أصحاب المحلات والأكشاك بالمساحات المخصصة وعدم التجاوز مع غلق المقاهي والمطاعم غير المرخصة.
وبحسب بيان، أسفرت حملات الثلاثاء عن 376 إزالة إدارية وتحرير 56 محضر إشغال وتحرير 41 محضرا لبائعين متجولين وإزالة 13 إعلانا مخالفا وغلق 14 مقهى ومطعما غير مرخصة.
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