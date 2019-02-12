شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: إطلاق برنامج «التحفيز» والمستمر حتى إبريل 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ظهر اليوم الثلاثاء بديوان عام محافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر، نائب المحافظ، واللواء هشام شادى، سكرتير عام المحافظة، ومجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، والمهندس ياسر فاروق، مدير عام المشروعات بهيئة التنمية السياحية بالوزارة، وممثلى الفنادق والشركات السياحية بمحافظة الأقصر، لمناقشة مشكلات القطاع السياحى.

حضر اللقاء كل من حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية.

قالت وزيرة السياحة في بداية حديثها إنها بدأت عملها بالوزارة منذ حوالى سنة ببحث مشكلات القائمين على القطاع السياحى حتى تكون هناك آليات واضحة لحل المشكلات بشكل مؤسسى، مؤكدة على أهمية السياحة الثقافية كسمة مميزة لمحافظة الأقصر، ومشيرة إلى اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للآثار والمتاحف المصرية.

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وأشارت إلى سعادتها بنجاح انتخابات الغرف السياحية بشكل يليق بالقطاع السياحى كخطوة على الطريق الصحيح نحو انطلاقة أكثر ثباتاً.

واستعرض أصحاب الشركات والفنادق السياحية بالأقصر مشكلات القطاع السياحى التي تضمنت مطالب بعودة الطيران العارض الإنجليزي، ومساندة وزارة السياحة لعودة رحلات شركة إيزى جيت للأقصر، وتخصيص ستاند من وزارة السياحة لمحافظة الأقصر في المعارض السياحية الدولية، وإقامة كوبرى الكباش الثالث، وفتح الطريق الصحراوى الأقصر – أسوان أمام الأفواج السياحية، وازدواج طريق الأقصر- أبوسمبل، وتطوير المراسى السياحية بشكل يليق بزائرى الأقصر من الجنسيات المختلفة، والقضاء على فوضى الحنطور وتطوير المنظومة الخاصة به للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة السياحية، وزيادة عدد الحافلات السياحية، ونقص العمالة المدربة على الفندقة، وضرورة عودة المنافسة لاختيار أفضل مركب شراعي وأفضل فندق عائم وأفضل تاكسى.

وتضمنت مطالب أصحاب الفنادق السياحية شكواهم من ارتفاع الضريبة العقارية، خاصة في محافظتى الأقصر وأسوان، وفى حالات البازارات السياحية داخل الفنادق يتم دفع ضريبة عقارية على البازار بعد دفعها على الفندق، وارتفاع أسعار خدمة الكهرباء.