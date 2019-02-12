شكرا لقرائتكم خبر عن رفض طلاقها لتتزوج من عشقيها فشاركت في قتله.. تعرف على قرار المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات سوهاج في جلستها اليوم، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا لسيدة وعشيقها، والسجن المشدد 10 سنوات لصديقه، بعد إدانتهم بقتل زوج المتهمة «سائق توك توك» بطلق ناري في رأسه، وإلقاء جثته في منطقة نائية بمركز المنشأة بسبب رفضه طلاقها للزواج من عشيقها.

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صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم، ووليد محمد عبدالحميد، بأمانة سر محمود سيد، وعبده حلمي.

وترجع وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2014 الماضي، عندما تلقت مديرية أمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة على صابر سعد الدين، 30 سنة، سائق «توك توك»، ويقيم بقرية خارفة المنشأة بمركز المنشأة، ملقاة بمنطقة غير مأهولة بالسكان، وتبين لضباط المباحث أن الجثة بها جرح نافذ خلف الأذن اليمنى وجرح قطعي بفروة الرأس وجرح بالشفة العليا، ولم يتمكن مفتش الصحة من الجزم بسبب الوفاة.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة طلق ناري أسفل الأذن وخروجه من الفم، وكشفت تحريات المباحث بالتنسيق مع الأمن العام أن وراء الجريمة زوجة المجني عليه أماني. ص «19 سنة- ربة منزل»، ومحمد ناصر «19 سنة- عامل»، وصديقه حسين عبدالقادر «20 سنة- عامل» لوجود علاقة آثمة بين زوجة المجني عليه والمتهم الأول، وعلي إثر ذلك طلبت الطلاق من زوجها حتى تتمكن من الزواج منه إلا أنه رفض ذلك، فاتفقت مع عشيقها على التخلص منه، فقام المتهم بالاشتراك مع صديقه باستدراج المجني عليه لطريق «الهماص» وهو طريق بمنطقة غير مأهولة بالسكان، وقام بإطلاق رصاصة من سلاح ناري بحوزته تجاهه مما أدى لمقتله وسقوط «التوك توك» بالترعة المجاورة للطريق، بينما قام صديقه بمراقبة الطريق وغادرا المكان مستقلين دراجة بخارية قيادة الأخير، وقد تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلاً بارتكاب الحادث، وأمرت النيابة العامة بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.