شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لطب الأعصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الخميس المقبل فعاليات المؤتمر السنوي الدولي العشرين للجمعية المصرية لطب الأعصاب بمشاركة نخبة من أكبر وأهم أطباء المخ والأعصاب في العالم من دول أمريكا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وتونس والأردن ومجموعة من الدول العربية.

وقال الدكتور ماجد عبدالنصير، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني وأمين عام الجمعية المصرية للأمراض العصبية، ورئيس المؤتمر، في بيان، الثلاثاء، إن المؤتمر السنوي هذا العام من أهم المؤتمرات الدولية في طب المخ والأعصاب في مصر والشرق الأوسط، حيث يضم نخبة من كبار الأطباء في مصر والعالم فضلا عن مشاركة كبيرة لشباب الأطباء لتدريبهم عمليا على التعامل مع مرضى المخ والأعصاب والجلطات، ويضيف «عبدالنصير»: من أهم الموضوعات التي يتناولها المؤتمر هذا العام ورشة عمل مهمة جدا عن الصداع النصفي من حيث الأعراض وطرق التشخيص والطرق العلاجية لمرض الصداع النصفي الذي يعد من أكبر الأمراض والظواهر المرضية لمعظم المصريين.