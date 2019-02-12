محافظة القاهرة: 376 قرار إزالة في حملات مكثفة بمختلف الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: شنت محافظة القاهرة حملات مكثفة بمختلف الأحياء أسفرت عن تنفيذ 376 إزالة إدارية وتحرير 56 محضر أشغال وتحرير 41 محضرا لبائعين متجولين وإزالة 13 إعلانا مخالفا وغلق 14 مقهى ومطعما غير مرخص. وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن أجهزة أحياء القاهرة (الساحل ، الزاوية ، المطرية ، مصر القديمة ، البساتين ، الزيتون ، والاميرية ) بالتنسيق مع شرطة المرافق شنت حملات مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بفرض هيبة القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع وإلزام أصحاب المحلات والأكشاك بالمساحات المخصصة وعدم التجاوز مع غلق المقاهي والمطاعم غير المرخصة.

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