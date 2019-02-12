مصر | سقوط أكبر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة ونصب على الخليجيين والمصريين

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سقوط أكبر تشكيل عصابي ضم 15 عنصر ارتكبوا وقائع سرقة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط أكبر تشكيل عصابى ضم 15 عنصر انتحلوا صفة رجال شرطة لاستيلاء على أموال المواطنين عقب ملاحقات مضنية بعدد من المحافظات، وذلك في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وذيولها.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من شخصين من إحدى الدول العربية بتعرضهم لسرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة - عن كشف غموض حادث الإستيلاء على مبالغ مالية وهواتف محمولة من اثنين جنسيه إحدى الدول العربية بأسلوب انتحال الصفة حال تواجدهما بشقة مستأجرة بشارع الهرم دائرة قسم الطالبية.

وتم تحديد مرتكبى الحادث تشكيل عصابى مكون من : " م. م .ع "عاطل" ،"م . م " عاطل" ،م ح " عاطل" ، دنيا. م" "وشهرتها توته"، وضبطهم وبحوزتهم (طبنجة وطلقتين - 2 مطواة والمسروقات) .

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وبتطوير مناقشة المتهم الأول اعترف بإشتراكه مع آخر تم ضبطه "مقيم بدائرة قسم البساتين" بسرقة الطبنجة المضبوطة من مدير عام بالأوقاف" مرخصة له للدفاع بمركز دار السلام بسوهاج" أثناء توقفه بسيارته بطريق الأوتوستراد دائرة قسم البساتين بالقاهرة بذات الأسلوب.

وتولت النيابة التحقيق فى الواقعتين وقررت حبس جميع المتهمين إحتياطياً.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستكمال فحص النشاط الإجرامى لأفراد التشكيل العصابى وبتطوير مناقشة المتهم الأول " مصطفى .م .ع " إعترف بإرتكابه واقعة الإستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه بذات الأسلوب بالإشتراك مع المضبوط وكل من : عبدالمنعم ا ع "، عاطل و مصطفى ح س وشهرته مصطفى كيتى " عاطل"، شقيق الثانى محمد عاطل مُقيمان مصر القديمة بالقاهرة " ،ح ف خ " مُقيم بإمبابة"، محمد م ع "سن 52 عاطل مُقيم دائرة قسم الأهرام" ، محمد. ا .ا "عاطل "، مصطفى م ق " " ، أحمد ا ع "، عاطل ، فراج ح ع " عاطل مُقيم دائرة قسم ثالث أكتوبر"، - صديق م. ص " عاطل "، محمد أحمد حفنى "عاطل"-مُقيمان بنقادة بقنا .

وتم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة مفتشى القطاع وبمشاركة ضباط (الإدارة العامة لمباحث "الجيزة - القاهرة " وإدارتى البحث الجنائى بأمنى "الفيوم وقنا") أسفرت عن ضبطهم جميعاً عدا الثالث والرابع وبحوزة 5 منهم (2 بندقية خرطوش 2 فرد خرطوش - طبنجة معدلة و24 طلقة خرطوش).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وإستدراجهم المجنى عليه " ذكى ع ا " ، 62 سنة ، بالمعاش مُقيم مدينة العبور بالقليوبية إلى طريق الفيوم دائرة قسم الأهرام بزعم إستبدال المبلغ بالعملة الأجنبية مستخدمين سيارتين ملاكى ( "كيا ، شيفرولية" ملك وقيادة الثانى والسابع - أمكن ضبطهما) وكذا سيارة ميكروباص قاموا بإستئجارها من أحد المواقف، أرشدوا عن مبلغ مليون و440 ألف جنيه .