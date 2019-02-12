أخبار مصر | الوفد: الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر إلى قلب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر إلى قلب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إعادة مصر الي قلب القارة الأفريقية في وقت بسيط من خلال العمل الجاد على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف "قوطة" في بيان صحفى، أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي دليل على رؤية الرئيس السيسي، لبناء مرحلة جديدة في تاريخ مصر الحديثة، تهدف إلي التواصل الدائم وتوطيد وتعزيز العلاقات بين مصر ودول العالم، موضحا أن هذه الدورة ستشهد مناقشة العديد من القضايا التى تهم دول القاهرة.

وأشاد بخطاب الرئيس السيسى، الذي أكد على قوة العلاقة بين مصر ودول القارة ووحدة المكان والتاريخ بين مصر وباقي الدول، والسعي من أجل تقديم الأفضل لشعوب القارةوغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر الاتحاد الأفريقى، بعد لقاء رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد، ومصافحة عدد من الموظفين داخل مقر الاتحاد.

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كان الرئيس السيسي، قد التقى موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وكل أعضاء المفوضية، حيث وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير للمفوضية، مؤكدا تطلعه للتعاون الوثيق، من خلال طريق أجندة 2063، وتعظيم حجم التجارة البينية، وتنفيذ مشرووعات البنية التحتية، وتعزيز بنية السلم والأمن، ومرحلة ما بعد النزاعات، وتطوير إصلاح العمل الإدارى، وتلبية أهداف الدول الأعضاء فى مختلف المجالات، واستكمال المشروعات.

كما أكد الرئيس السيسي، التطلع إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والخروج بمكاسب لخدمة القارة، موضحا أن مصر منفتحة على الجميع وتعزيز العمل المشترك، والتجمعات الاقتصادية والإقليمية.

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى، الدعوة لرئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقى، لحضور مؤتمر الشباب العربى الأفريقى الذى سيعقد فى مدينة أسوان مارس المقبل.