أخبار مصر | رئيس طاقة البرلمان: رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي تدعم علاقاتنا مع العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس طاقة البرلمان: رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي تدعم علاقاتنا مع العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الجمعة المقبل، فى مؤتمر ميونخ للأمن 2019 "MSC"، خلال الفترة من 15 وحتى 17 فبراير الجارى فى مدينة ميونخ، لمناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية، وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بدول العالم.

وقال "السويدى"، فى بيان له، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا المؤتمر ستكون لها أهمية قصوى باعتباره أول مؤتمر يشارك فيه الرئيس السيسى بعد تنصيبه رئيسا للاتحاد الأفريقى، مؤكدا أهمية اللقاءات التى سيعقدها الرئيس مع عدد من زعماء العالم على هامش المؤتمر لدعم العلاقات مع دول القارة السمراء.

وأكد النائب طلعت السويدى أن رئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقي ستزيد من التقارب ومن تدعيم العلاقات فى مختلف النواحى بين مصر وألمانيا وجميع دول الاتحاد الأوروبي والعالم كله.

وتحتضن مدينة ميونيخ تحتضن سنويا المؤتمر الذى يقام لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الأزمات والصراعات والسياسة العسكرية والأمنية فى العالم، وعقد مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى فى عام 1963، حيث سمى بـ"اللقاء الدولى لعلوم الدفاع" إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقًا إلى "المؤتمر الدولى لعلوم الدفاع"، ثم أصبح اسمه اليوم "مؤتمر ميونيخ للأمن".

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وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر الاتحاد الأفريقى، بعد لقاء رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد، ومصافحة عدد من الموظفين داخل مقر الاتحاد.

كان الرئيس السيسي، قد التقى موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وكل أعضاء المفوضية، حيث وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير للمفوضية، مؤكدا تطلعه للتعاون الوثيق، من خلال طريق أجندة 2063، وتعظيم حجم التجارة البينية، وتنفيذ مشرووعات البنية التحتية، وتعزيز بنية السلم والأمن، ومرحلة ما بعد النزاعات، وتطوير إصلاح العمل الإدارى، وتلبية أهداف الدول الأعضاء فى مختلف المجالات، واستكمال المشروعات.

كما أكد الرئيس السيسي، التطلع إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والخروج بمكاسب لخدمة القارة، موضحا أن مصر منفتحة على الجميع وتعزيز العمل المشترك، والتجمعات الاقتصادية والإقليمية.

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى، الدعوة لرئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقى، لحضور مؤتمر الشباب العربى الأفريقى الذى سيعقد فى مدينة أسوان مارس المقبل.