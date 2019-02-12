27 إبريل.. نظر طعن متهمين على سجنهما 10 سنوات في "أحداث التبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 27 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات طعن متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية "أحداث قسم التبين" التى وقعت فى أغسطس 2013.

ومن المقرر أن تتظر "دائرة السبت و"، برئاسة المستشار نبيه إسماعيل زهران، طعن المتهمين أمامها.

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يُذكر أن محكمة النقض قضت فى شهر يوليو 2018 بقبول طعن 37 متهمًا آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن فى القضية ذاتها، وبإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 8 أغسطس 2017، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم.

وأسندت النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة اتهامات تنوعت فيما بينهم، أبرزها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.