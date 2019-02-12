بالأسماء.. "الوطينة للانتخابات" تعلن القائمة النهائية للمرشحين بدائرة أشمون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على مقعد دائرة أشمون بمحافظة المنوفية.
وأرفقت الهيئة اسم المرشح كاملًا، والشهرة، والانتماء السياسي والرمز الانتخابي لكل مرشح، فيما شملت القائمة 18 مرشحًا.
ومن المقرر أن تبدأ تصويت المصريين فى الخارج يومى 1 و2 مارس المقبل، وتجرى انتخابات الداخل يومى 10 و11 من نفس الشهر
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