مرور الجيزة: صيانة فواصل مطالع ومنازل محور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، أعمال إصلاح وصيانة فواصل مطالع ومنازل محور 26 يوليو في نطاق المحافظة. وتشمل الأعمال (مطلع ومنزل شارع السودان، مطلع ومنزل ميدان لبنان)؛ لتحقيق أعلى معدلات سيولة مرورية في هذا المحور الهام لاسيما أنه شريان رئيسي لقاطني مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد. ومن ناحية أخرى، واصلت الإدارة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة رفع كفاءة شارع ترسا؛ لتخفيف العبء المروري عن شارع الهرم.

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