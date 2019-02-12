"القومي للترجمة" يصدر موسوعة "مختصر التاريخ العام لإفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أصدر المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة، بالتعاون مع دار الكتب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موسوعة "مختصر التاريخ العام لإفريقيا"، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وقال مدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور مغيث - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن الموسوعة مكونة من أربعة مجلدات تضم أبحاثًا قام بها أساتذة متخصصون في التاريخ، والجغرافيا، والأنثروبولوجيا، والفلكلور الخاص بإفريقيا.

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وأكد "اهتمام المركز القومي للترجمة بإصدار هذه الموسوعة؛ لما لها من دور تنويري كبير، لأننا نعتز بانتمائنا الإفريقي ونتحمس له، وسوف تنقل هذه الموسوعة اعتزازانا بانتمائنا الإفريقي من الحماس إلى الوعي، وبالفعل نكتشف من خلال الموسوعة عمق الروابط التي تجمعنا بإفريقيا".

و‎موسوعة "مختصر التاريخ العام لإفريقيا" من إعداد الأستاذ الدكتور السيد فليفل، وتضم لجنة الإشراف على إصدار الموسوعة كلًا من: الأستاذ الدكتور سيد فليفل، والأستاذ الدكتور حلمي شعراوي، والأستاذ الدكتور فرج عبد الفتاح.

جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أعلنت أمس في مؤتمر صحفي أنشطة واحتفالات وزارة الثقافة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والتي تضمنت مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تنعقد هذا العام.