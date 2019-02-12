مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بشارع مستشفى الصدر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط جالبي ومروجي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة التي استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية في مجال البحث الجنائي عن ضبط 5 اشتباه – 2 حكم جزئي – 1 بائع متجول – 3 تسول – 3 خيال وجمال – 8 حكم غرامة.

وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 40 كرسيا –3 ميزان – 3 ثلاجة – 2 خلاطة – 15 قلب شيشة – 4 أسطوانة غاز – 3 أستاند – 4 تروللي.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

"مرور الجيزة": تفعيل منظومة النداء الألي بـ4 وحدات تراخيص.. تعرف عليها



أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تفعيل منظومة النداء الآلي بوحدات تراخيص أكتوبر الجديدة، نكلا، برقاش، أوسيم.

وتطوير وتجديد ورفع كفاءة كافة وحدات التراخيص التابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة وخاصة أماكن إنتظار كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وإعادة إفتتاحها في مظهر حضاري مؤهل لإستقبال المواطنين والعمل على قضاء مصالحهم فى أقصر وقت ممكن.

التحقيقات: "طلقة طائشة".. قتلت "أم الأيتام" في أطفيح

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، إلى أن المتهم بقتل ربة منزل بمركز أطفيح، إثر إصابتها بطلقة مجهولة، تاجر أسلحة نارية، ويدعى "محمود.أ" وشهرته محمود أبو عاشور، 33 سنة، وأصاب المجني عليها عن طريق الخطأ، حال تجربته سلاح ناري، لأحد الأشخاص، لشرائه.

Advertisements

ونجح رجال مباحث الجيزة في كشف غموض مصرع ربة منزل، بطلقة مجهولة، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم وبحوزته بندقية أليه، و3 طلقات من ذات العيار وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن ربة المنزل التي لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري على يد مجهول بمركز أطفيح، كانت تقف صحبة شقيقها بالأرض الزراعية الخاصة بهما، وحال وقوفهما أخبرته بأنها تشعر بألم بظهرها، ثم سقطت أرضا مغشية على وجهها، وتبين وفاتها، ولدى فحصه لشقيقته وجد دماء بظهرها، وتبين إصابتها بطلق ناري.

وأوضح المصدر ذاته، لبوابة الخليج 365، أن شقيق المجني عليها، قال خلال التحقيقات إنه لم يسمع أية أصوات لسلاح ناري حال إصابة شقيقته، مرجحا أنه تم إطلاق العيار الناري من مسافة بعيدة، أو أن المتهم استخدم كاتم للصوت حال إطلاقه العيار الناري.

وأشار، أن المجني عليها مصابة بطلق ناري من سلاح ناري وليس فرد خرطوش، موضحًا أنه كان يوجد خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليها وعائلة أخرى منذ عدة سنوات، وأن أحد أفراد العائلة الأخرى قتل شخصا من عائلتها، وفر هاربا، ولم يعود المركز مرة أخرى منذ وقتها.

وورد اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة أطفيح، بلاغا مفاده مصرع ربة منزل إثر إصابتها بطلق ناري على يد مجهول، حال تواجدها بقطعة أرض زراعية صحبة شقيقها، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم تامر عبدالعزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، وعثر على جثة "نجلاء.س.ع"، 40 سنة، ومصابة بطلق ناري بالظهر، وتبين أن زوج المجني عليها متوفى، ولديها أولاد، وتم التحفظ على الجثة تحث تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.