مصر | "تمثال أثري" و"انتحال صفة شرطي".. تعرف على جهود "مرور الجيزة" خلال شهرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تمثال أثري" و"انتحال صفة شرطي".. تعرف على جهود "مرور الجيزة" خلال شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، من خلال التواجد الميداني الفعال خلال الشهرين الماضيين لضباط وقيادات الإدارة العامة لمرور الجيزة في ضبط 7 سيارات و2 دراجة مبلغ بسرقتها، بالإضافة لضبط 3 قضايا حيازة مواد مخدرة، 6 حالات لوحات وتراخيص مزورة وضبط 5 حالات مطلوبين لتنفيذ أحكام جنح وجنايات.

كما تم ضبط 5 حالات سرقات متنوعة بالشارع ما بين سرقة هاتف محمول وسرقة محتويات سيارة، فصلا عن ضبط تمثال يشتبه في كونه اثرى وقضية انتحال صفة أمين شرطة وجمع أموال من السائقين.

"وسيط في العلاقة الحرام".. سقوط شبكة دعارة يديرها موظف بشركة سيارات بالهرم



كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل القبض على شاب يعمل بإحدى شركات السيارات، وفتاتين، لاتهامهن بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، بمنطقة هضبة الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب يعمل بإحدى شركات السيارات، ويعمل كوسيط بين راغبي المتعة الحرام من الرجال أصحاب الجنسيات العربية، والفتيات ممارسي الرذيلة بمقابل مادي، ويتقاضي مبلغ مالي من الطرفين.

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كان تمكن ضباط مباحث الأداب بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الأداب بالجيزة، من القبض على شاب يعمل بإحدى شركات السيارات، وفتاتين حال استقلالهم سيارة ملاكي خاصة بالأول، بمنطقة هضبة الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، مفاده أنه حال مرور العقيد محمد سعيد المتولي وكيل إدارة مباحث الأداب بمديرية أمن الجيزة، والقوة المرافقة له، بمنطقة هضبة الأهرام، تم الإشتباه في سيارة يستقلها شاب وفتاتين، وتبين أن الأول يعمل بإحدي شركات السيارات، وكان يصطحب الفتاتين لتوصيلهما لاثنين من العرب راغبي المتعة الحرام، لممارسة الرذيلة، مقابل مبلغ مالي يتقضاه من الطرفين، وبمواجهة الفتاتين أيدا أقواله، وأن إحداهن تقاضت 1500 جنيه مصري، والأخري 1000 جنيه مصري، مقابل ممارسة الرذيلة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإخلاء سبيل المتهمين.