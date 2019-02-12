أخبار مصر | وزير البترول: وصلنا للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي.. ومستمرون في الحفر

أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن كل عام يشهد مزايدات فى مجال الاستكشاف، وصلنا للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وبدأنا استئناف التصدير.

وقال خلال حواره عبر فضائية "سكاى نيوز"، إن شركة اكسون موبيل دخلت لأول مرة فى العمل بمجال الحفر والاستكشاف فى مصر، مما يثبت تطور المناخ الاستثمارى فى مصر، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.

"البترول": مصر أصبحت منارة للبحث والاستكشاف

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مؤتمر "ايجبس 2019" والذي انطلق أمس في نسخته الثالثة مستمر لمدة 3 أيام، وسينتهي غدًا.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك إقبال كبير من الشركات والمنظمات الدولية للمشاركة في المؤتمر، موضحا أن نسبة الإقبال في النسخة الثالثة تعد أكبر من النسختين السابقتين.

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ولفت إلى أنه تم توقيع مذكرات تعاون بين الوزارة، وعدد من الشركات العالمية، ومنهم أكبر شركة للبترول والتي تعمل في مصر للمرة الأولى، مؤكدا أن مصر أصبحت منارة للبحث والاستكشاف.

بدأت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول «ايجبس 2019» أمس، بعرض فيلم تسيجلي عن تطور صناعة البترول والغاز عبر مر العصور.

تضمن الفيلم تطور صناعة البترول والغاز في مصر ودور قطاع الطاقة في التنمية وكذلك موقف مصر حاليا على الخريطة العالمية في قطاع الطاقة وأهم المشروعات البترولية التي تنفذها مصر حاليا في تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة وأهمية الطاقة في التنمية.

يشار أن المؤتمر والمعرض يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 11- 13 فبراير، بمشاركة عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة ومسئولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة في مجال صناعة البترول.

وافتتح المؤتمر صباح اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي،بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والأمين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، عباس على النقى ومهمان لاوان جابا السكرتير العام للمنظمة الإفريقية لمنتجي البترول.

وتعقد الدورة الثالثة للمؤتمر تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، حيث يستعرض، حيث منصة لتبادل المعلومات والرؤى والأفكار حول أهم القضايا المتصلة بالصناعة.