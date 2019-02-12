أخبار مصر | القوى العاملة: فض احتجاج لعاملين في شركة للأدوية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: فض احتجاج لعاملين في شركة للأدوية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالجيزة، من فض احتجاج العاملين بشركة سيدكو للأدوية، بالانتقال الفوري لمقرها، والتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال مطالب العمال المتمثلة في عدم رضاء العمال عن هيكل المنشأة، فضلا عن المطالبة بصرف العلاوة الدورية، حيث استجابت إدارة الشركة لمطالب العاملين.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد تلقى تقريرا بذلك عبر مرصد الاحتجاجات العمالية بديوان عام الوزارة من الإدارة المختصة، يفيد بفض الاحتجاج.

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كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، بحل شكوى مصريين اختلافا نتيجة معاملات مادية، والتفاوض معهما وديا، حني لا تتطور الخلافات إلى بلاغات فى الشرطة،حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، قام بالتفاوض بين الطرفين لما يقرب من شهرين لحل الخلاف المادي بينهما، واستطاع بعدها حل الخلاف علي المعاملات المادية وديا باتفاق مكتوب بين كل من المصريين "محمد.م.ط.خ" ومحمود.م.ق" وذلك علي مبلغ 10274 يورو، أي ما يعادل 210 ألاف جنيه مصري، وشمل الاتفاق سداد القيمة علي أقساط، حيث تم سداد الدفعة الأولي وقدرها 50 ألف جنيه مصري، علي أن يلتزم "محمود.م" بمواعيد السداد المحددة شهريا.

وقد قام الطرفان بتوجيه الشكر والتقدير لوزارة القوي العاملة ومكتب التمثيل العمالي بأثينا على ما قام به من جهود لحل الحلاف وديا.