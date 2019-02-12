أخبار مصر | العاملون بالمالية والضرائب والجمارك يؤيدون التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بالمالية والضرائب والجمارك يؤيدون التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، في اجتماعها برئاسة مجدي شعبان رئيس النقابة العامة، تأييدها للجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مستقبل أفضل للوطن.

وأعرب المجلس الذي يضم ممثلي العاملين بالمؤسسات المالية السيادية للدولة، عن سعادته بنجاح أعمال مؤتمر الاتحاد الأفريقي وانتخاب الرئيس لرئاسة الاتحاد، وإقرار خطة تنموية شاملة من خلال الاستثمار الأفضل للموارد البشرية والطبيعية بدول القارة.



وشدد المجلس أيضا على أهمية تعديل بعض مواد الدستور، التي أصبحت أمرا ضروريا لمواكبة التطورات التي تعيشها مصر من خلال إقامة المشروعات العملاقة وتوفير الأمن والاستقرار وتعظيم دور المجتمع المدني وخاصة عمال مصر في إقامة الدولة الحديثة التي يسودها العمل والحرية والحوار البناء الهادف.