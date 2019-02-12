أخبار مصر | العاملون بـ"الجهاز الإداري للدولة": سنعمل لتحقيق نتائج المؤتمر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بـ"الجهاز الإداري للدولة": سنعمل لتحقيق نتائج المؤتمر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بنجاح مؤتمر الاتحاد الأفريقي والقرارات الجادة والعظيمة التي أعلنها المؤتمر والتي من أهمها انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأكد مجلس ادارة النقابة فى فى اجتماعه برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة، أن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة سعداء بنتائج المؤتمر الذي عقد بإثيوبيا وأنهم سيعملون لتحقيق أهدافه المرجوة.

ووجه "المهيري" الدعوة لجميع المنظمات النقابية المماثلة للخدمات الإدارية بالدول الأفريقية، لوضع آلية مشتركة تساهم في تحقيق اهداف المؤتمر والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والطبيعية التي تتمتع بها دول القاهرة.