أخبار مصر | "اتحاد العمال": قرارات مؤتمر الاتحاد الأفريقي تعزز وحدة شعوب القارة السمراء

ورحبت القيادات العمالية بالقرارات التي أصدرها المؤتمر والتي من شأنها تعزيز وحدة الشعوب الأفريقية، وتفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة، والتأكيد على مواجهة التحديات التي تواجهها دول القارة وفي مواجهة الإرهاب.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي، إن العمال الأفارقة ومن خلال منظمة الوحدة النقابية الأفريقية التي تتخذ "غانا" مقرا لها سعداء بعودة مصر لريادة الدول الافريقية، وأكدوا استعدادهم بالعمل وبذل الجهود لتنفيذ قرارات المؤتمر والمشاركة في إقامة المشروعات التنموية التي ستحقق الاستقرار وتوفر فرص جديدة للعمل والحد من البطالة والهجرة غير الشرعية.

