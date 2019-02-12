أخبار مصر | وزيرة البيئة تضع حجر الأساس لإنشاء محطة وسيطة لمنظومة النظافة بمحافظة القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تضع حجر الأساس لإنشاء محطة وسيطة لمنظومة النظافة بمحافظة القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم وبحضور السادة النواب صلاح حسب الله وعبد السلام الخضراوي وسيد حماد حجر الأساس لإنشاء محطة وسيطة خاصة بمنظومة النظافة بموقع القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وذلك لبدء تنفيذ منظومة النظافة الجديدة.

وقامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمساهمة مع محافظة القليوبية لإنشاء محطة وسيطة بموقع القطاوى بحى شرق شبرا الخيمة لاستقبال المخلفات المتولدة يوميا وذلك لتطوير منظومة النظافة بأحياء شرق وغرب مدينة شبرا الخيمة ورفع كفاءة الجمع والنقل بشوارع المدينة، ولتلافي عدم قدرة سيارات جمع ونقل المخلفات بنقل المتولد اليومى الى المدفن العمومى بأبى زعبل، حيث تم دعم محافظة القليوبية بمبلغ 22 مليون جنيه لإنشاء المحطة الوسيطة، وتم رفع ونقل 200 ألف متر مكعب من التراكمات المتواجدة بالموقع خلال عام 2018.

وتعمل المحطة الوسيطة على تجميع المخلفات ونقلها بطريقة آمنه لخطوط التدوير وتهدف إلى تقليل حجم النقل من المخلفات الناتجة عن كل منطقة وذلك لمسافة أقل من 25 كم، حيث إن المسافة أكبر من ذلك تعتبر غير مجدية اقتصاديا ولتقليل تكلفة النقل للمخلفات البلدية.

وتأتي أعمال إنشاء المحطة الوسيطة كحل عاجل ضمن المخطط المقترح لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، حيث اقترح المخطط أن يتم التجميع والنقل للمخلفات الصلبة من حى شبرا ومنه إلى المحطة الوسيطة بالقطاوي ثم إلى مصنع التدوير للمخلفات بالخانكة لإنتاج السماد العضوي وRDF ويتم نقل المرفوضات إلى المدفن المحكوم بالعبور، كما تم دعم محافظة القليوبية لشراء معدات لرفع التراكمات الموجودة بالمحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي.