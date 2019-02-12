أخبار مصر | "النقل البري" ترسل خطابا رسميا لمحافظ القاهرة لتوضيح موقف "الوطنية لإدارة وتنمية الطرق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل البري" ترسل خطابا رسميا لمحافظ القاهرة لتوضيح موقف "الوطنية لإدارة وتنمية الطرق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، عن أن اللجنة النقابية للعاملين بمواقف الأقاليم، تقدمت بمذكرة تفيد بأن الشركة الوطنية لإدارة وتنمية الطرق ستقوم باستلام موقف السلام تقاطع الدائري مع طريق الإسماعيلية وسيتم تسريح العمال وإلحاقهم بمعرفة المحافظة ووقف رواتبهم اعتبارا من 1 مارس 2019 حسبما هو مذكور بالمذكرة.

وفي استجابة فورية لمذكرة اللجنة النقابية للعاملين بمواقف الأقاليم صرح المراغي بأن النقابة العامة أرسلت فورا خطابا رسميا إلى كل من اللواء محافظ القاهرة واللواء مدير عام مشروع المواقف من اجل بحث هذا الموضوع وسرعة افادة النقابة العامة بصورة ضوئية من البروتوكول الموقع بين الشركة الوطنية لادارة وتنمية الطرق وبين المحافظة.

وشدد المراغي على ضرورة افادة النقابة العامة بتوضيح عاجل حول حضور ممثل عمالى من عدمه هذا الاتفاق وان النقابة لن تسمح بالمساس بحقوق العاملين بمشروع المواقف.