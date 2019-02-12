انت الان تتابع هجوم جديد على أديب.. تربح ملايين بالتلاعب في البورصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عمرو أديب
ردا على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، حول علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، والتي اتهم فيها الأخير بأنه «رد سجون»، كتب سامح أبو عرايس الاقتصادي المتخصص في البورصة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، منشورا قال فيه: «أنت اللي جبته لنفسك يا عمرو أديب، مش من طبيعتي أتكلم عن أسرار تعاملات حد في البورصة، لكن بما أن عمرو أديب غلط في جمال وعلاء مبارك يبقى نتكلم بقى ونكشف جزءا من المستور، ونكشف عينة صغيرة من تلاعبات عمرو أديب وعائلته في البورصة، وربح الملايين على حساب المصريين».
وأضاف أبو عرايس، المعروف بتأييده لعائلة مبارك: «كان في البورصة سهم اسمه (لكح جروب) تبع رجل الأعمال رامي لكح، ولما تعثر في سداد قروض وهرب من مصر انهار سعر سهمه ووصل إلى 40 قرشا و70 قرشا وأصبح في جدول اسمه خارج المقصورة، عمرو أديب عمل لعبة للتربح من الموضوع ده، فكان بيشتري هو وعائلته ملايين الأسهم
وأضاف أبو عرايس، المعروف بتأييده لعائلة مبارك: «كان في البورصة سهم اسمه (لكح جروب) تبع رجل الأعمال رامي لكح، ولما تعثر في سداد قروض وهرب من مصر انهار سعر سهمه ووصل إلى 40 قرشا و70 قرشا وأصبح في جدول اسمه خارج المقصورة، عمرو أديب عمل لعبة للتربح من الموضوع ده، فكان بيشتري هو وعائلته ملايين الأسهم من أسهم لكح جروب بأسعار متدنية 50 قرشا و40 قرشا وكده بأسماء ناس تبعه».
وذكر: «بعد كام يوم يروج في البرنامج بتاعه وقتها (القاهرة اليوم) كلاما عن أن رامي لكح راجع وهيعمل تصالح مع البنوك ويعمل اتصال برامي لكح أو يسافر يعمل معاه مقابلة شخصية ويذيعها، فيرتفع سعر السهم بشدة على أمل التسوية وإنقاذ الشركة، فالسهم اللي اشتراه عمرو أديب وشلته بـ40 قرشا و50 قرشا يبيعه ب2 جنيه وأكثر يعني يبيع السهم بـ4 أو 5 أضعاف السعر اللي اشتراه بيه ويحقق ملايين مكاسب».
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