عبد الغفار: الإدارة الجيدة للبحار تضمن بقاء البشرية

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية طالب بتوجيه الإنفاق على البحث العلمى فى مجال البحار والمصائد وتعظيم مصادر الثروة السمكية، مؤكدًا خلال مشاركته الاحتفالية التي نظمها المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمناسبة مرور 100 عام على إنشائه، اليوم، بمكتبة الإسكندرية، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا خاصًا للمحافظة على البيئة والثروة السمكية والقضاء على التعديات والمخالفات على المصارف والبحيرات، وخاصة تلك المخالفات والتعديات التى تقع على بحيرة مريوط.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن العالم يعاني سوء استغلال لثلث الأرصدة السمكية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على التنمية المستدامة، وشدد على أن البحار والمحيطات أهم مكونات الكرة الأرضية، ولابد من إدارتها بصورة جيدة وضرورى لضمان استمرار وبقاء البشرية. وأشار إلى أن صرف المخلفات سواء الصحي أو الزراعي
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن العالم يعاني سوء استغلال لثلث الأرصدة السمكية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على التنمية المستدامة، وشدد على أن البحار والمحيطات أهم مكونات الكرة الأرضية، ولابد من إدارتها بصورة جيدة وضرورى لضمان استمرار وبقاء البشرية.
وأشار إلى أن صرف المخلفات سواء الصحي أو الزراعي أو الصناعي الذي أثر بالسلب البيئة".
وأشاد الوزير، بقيمة معهد علوم البحار، كونه متخصصاً فى مجال التدريب وتأهيل الكوادر العلمية المصرية والعربية، ويملك العديد من البحوث والاتفاقيات الدولية التى سوف يديرها لخدمة الوطن العربى وتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، انطلاق خطة إعادة إحياء بحيرة مريوط فى شهر مارس المقبل وفق توجيهات الرئيس يتطلب جهود الباحثين في المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد.
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