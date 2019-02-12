انت الان تتابع قلق من تسرب غاز الكلور في الإسكندرية.. ورد رسمي سريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتابت حالة من القلق الشديد سكان شرق الإسكندرية، بعد تداول أنباء عن وجود تسريب لغاز الكلور بمحطة مياه شرب السيوف، إذ نشر مشتركين عبر "فيسبوك"، شكاوى تفيد بتسرب رائحة كلور من محطة المياه المشار إليها، الأمر الذي يؤثر بصورة كبيرة على صحة المواطنين ومربع المدارس بمحيط المحطة، فيما سارعت شركة مياه الشرب بالتأكيد على عدم وجود أى تسريب للكلور، وأن المحطة تعمل بصورة طبيعية، وأنه لم يستدل على وجود أى تسريبات لغاز الكلور بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن محطة مياه السيوف تعمل بصورة طبيعية ولا صحة لما تردد عن وجود تسريب لغاز الكلور وأن الأمور تسير بصورة طبيعية وآمنة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفية، أنه فور وصول الشائعة، تم تشكيل لجنة من الشركة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وتم أخذ عينات