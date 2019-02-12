شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: برامج لتدريب المرأة على الحرف اليدوية بمحمية وادي الجمال ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة البيئة برنامجا تدريبيا حول أحدث أساليب تسويق المنتجات اليدوية بمحمية وادي الجمال، وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون "المصري- الإيطالي" المرحلة الثالثة، لتنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة بمجال الحرف اليدوية بالمجتمع المحلي لتنفيذ لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك بتنمية ودعم عمل المرأة بشكل يساهم في زيادة دخل أسرتها وتوفير حياة كريمة لها.

ونفذ البرنامح التدريبي الذي يهدف أيضا إلى رفع قدرات المشاركات للحفاظ على الموارد الطبيعية والقيم التراثية في المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية، مجموعة متخصصة من الخبراء المختصين أحدث مجالات تسويق المنتجات السياحية، والتي تعكس الطابع البيئي والتراثي والطبيعي للمحمية لعدد من فتيات قرى أبوغصون– حماطة – برانيس بمحمية وادي الجمال، بالإضافة إلى جمعية أبوغصون لتنمية المجتمع كممثل للجمعيات المدنية العاملة بالمنطقة وممثلي الشؤون الاجتماعية بمرسى علم.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى رفع المهارات التسويقية للسكان المحليين العاملين في قطاع الحرف اليدوية للتأكيد على أهمية الاستثمار في الإنسان، بما ينعكس على صون وحماية الموارد الطبيعية من خلال توفير آليات جديدة وغير تقليدية لتوليد الدخل للمجتمعات المحلية داخل وحول المحميات تحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الحرف والمنتجات البيئية والتراثية لهذه المجتمعات وتطويرها بما يساهم في رفع الوعي البيئي بأهمية المحميات، والتنوع البيولوجي والحفاظ عليها، وكذلك العمل على زيادة جودة المنتجات الحرفية التقليدية وأساليب عرضها وفق آليات السوق لخلق منتج يواكب تطلعات السائح ويربطة بتراث المحميات ويعرفه بها.

وتم تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية بعد القيام بدراسات لتقييم وتطوير وتسويق الحرف اليدوية في القرى المحيطة بالمحمية من قبل خبراء في مجال التسويق السياحي وتطوير المنتجات البيئية والتراثية للتعرف على التحديات والفرص المتاحة ومجالات التطوير وأفضل الأساليب لذلك بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وأهميتها التراثية والبيئية.

كما تضمن البرنامج استعراض وتقييم كيفية تسويق الحرف اليدوية في الوقت الراهن، وكذلك عرض عدد من التجارب الناجحة في مجال تسويق الحرف اليدوية وآثارها في زيادة الدخل وفتح أسواق جديدة، مع عرض الأساليب التي يمكن اتباعها في الفترة القادمة لزيادة فرص تسويق وبيع المنتجات اليدوية.

الجدير بالذكر أن الحرف المرتبطة بالقيم البيئية والتراثية في المحميات أحد أهم المقومات الأساسية للمجتمعات المحلية، والتي تعمل الوزارة على المحافظة عليها مع تطوير جودتها لربط المجتمع بالمحمية وصونها.