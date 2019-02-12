شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع دولة الكويت في مختلف المجالات، وأنه سوف يوجه الدعوة لشقيقه رئيس وزراء الكويت لزيارة مصر في أقرب وقت يتفق عليه الجانبان.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم مع السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى مصر.

وخلال اللقاء، أشاد سفير الكويت بما تشهده مصر من طفرة تنموية وعمرانية في مختلف المجالات، مؤكداً أن الأشقاء في الكويت ينظرون بإعجاب لما يجري على أرض مصر من تنمية، ويتطلعون للمساهمة باستثماراتهم في تحقيق مزيد من التعاون بين مصر والكويت بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق، أبلغ السفير رئيس الوزراء برغبة أحد المستثمرين الكويتيين في إقامة مشروع سياحي ضخم في مدينة العلمين الجديدة أو إحدى المدن الساحلية، أو في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع شركاء ومستثمرين أجانب وكويتيين.

ومن جهته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بما ذكره السفير الكويتي بشأن رغبة مستثمر كويتي إقامة مشروع سياحي ضخم في مصر، مؤكداً دعم الدولة الكامل لكل الاستثمارات الجادة وفي مقدمتها استثمارات الأشقاء العرب، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المستثمر الكويتي لدراسة المشروع المطروح، والعمل على تنفيذه.