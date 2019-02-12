شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يتفقد أعمال تطوير مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعمال التطوير التي تجري حالياً في مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، ووجه بضرورة الانتهاء منها في الموعد المحدد والذي يتزامن مع الفصل الدراسي الثاني لتكون القاعة على استعداد لإقامة الفعاليات العلمية والثقافية والفنية المُزمع عقدها خلال هذا الفصل، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالطابع الذي يميز قاعة الاحتفالات الكبرى باعتبارها أحد المعالم الهامة في مصر.

وكانت جامعة القاهرة قد أسندت أعمال تطوير مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتشمل إنشاء نظم جديدة للصوتيات والإضاءة والميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر وفصل أجزاء المسرح، وذلك وفقاً لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا إدارة المسارح في العالم.

يُشار إلى أن قاعة الاحتفالات الكبرى تضم مسرحًا كبيرًا مساحته 20 × 20م2 مجهز بكشافات الإضاءة اللازمة، ويوجد تحت المسرح صالة للأوركسترا. وأنشئت القاعة عام 1935، وتقع على مساحة 3160 م2 تعلوها قبة على شكل نصف كرة ارتفاعها 52 م تتميز بها جامعة القاهرة كرمز للجامعة وتنتهى هذه القبة بمجموعة من النوافذ في جميع الاتجاهات لتمد القاعة بالضوء الطبيعى، وتضم الصالة الرئيسية والدور الأول والدور الثانى وتتسع لنحو 4 آلاف شخص.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال تطوير مسرح قاعة الأحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة