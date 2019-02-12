شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مروحة سقف على طالبة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت يارا محمد جمعة، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية ببورسعيد نتيجة سقوط مروحة الهواء عليها داخل الفصل، ونقلت التلميذة إلى مستشفى الزهور العام للعلاج، وأمر نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بفتح تحقيق في الواقعة بمعرفة الشؤون القانونية.

قام وكيل وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، بزيارة التلميذة في مستشفى الزهور العام، واطمأن من الطبيب المعالج للتلميذة على استقرار حالتها الصحية، وطلب «باهى» من مدير المستشفى تقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة للطالبة وتوفير سبل الراحة الممكنة حتى انصرافها من المستشفى.