للمرة الثانية.. تأييد حبس متهم 15 سنة بقضية "اقتحام قسم التبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الثلاثاء، استشكال متهم أسامة أحمد السباعي على حكم حبسه 15 سنة مشدد بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واستمرار تنفيذ حكم حبسه.

وكان دفاع المتهم، قدم استشكالا جديدًا لوقف تنفيذ الحكم عقب رفض المحكم الاستشكال في جلسة 18 نوفمبر عام 2018.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.