مصدر بقسم الهرم: ميريهان حسين لم تصل بعد.. ولا توجد تعليمات بشأنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بقسم الهرم، اليوم الثلاثاء، إن الفنانة الشابة ميريهان حسين، لم تصل ديوان القسم حتى الآن عقب انتهاء فترة عقوبتها بالحبس أسبوعين في القضية المتداولة إعلاميًا بقضية "كمين الهرم".

وأكد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أنه لم ترد القسم أية اخطارات بشأن التحفظ عليها لدى وصولها قادمة من سجن القناطر الخيرية: "مافيش حاجة وصلت لنا من الوزارة بشأنها لحد دلوقتي"، حسب قوله.

كانت محكمة جنح مستأنف الهرم، قضت بحبس الفنانة ميريهان حسين، أسبوعين، بعد تقدمها استئناف على حكم حبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سُكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم.

وفي 8 أكتوبر 2018، قضت محكمة جنح الهرم، بالحبس عامين ونصف على الفنانة ميريهان حسين، وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس المساعدة الشخصية للفنانة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، في القضية الشهيرة بـ"كمين الهرم"، وقضت المحكمة بتغريم ضابطي شرطة بقسم الهرم المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما.

ووجهت النيابة العامة للفنانة تهم القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته، كما وجهت لضابطي الشرطة تهم التعدي على الفنانة ميريهان حسين وهتك عرضها وسبها وقذفها.