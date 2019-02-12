شاهد بقضية "اقتحام السجون": جماعة الإخوان في مصر لها هيمنة وسيطرة على التنظيم الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال الشاهد اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة، أبان الأحداث، المؤامرة التي شنت على البلاد، مشيرًا إلى القفص قائلا:" كانت من هؤلاء المتهمين، من مكتب الإرشاد في مصر ومكتب الإرشاد العالمي"، حين اتفقت عناصره في مصر مع أجنحة التنظيم الدولي في بعض الدول العربية.

وأضاف اللواء عادل عزب، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق مرسي وأخرين، بقضية "اقتحام السجون"، أنه تم رصد الطرف الأول الخارجي منها، ومن بينه حزب النهضة في دولة تونس، ويرأسه القيادي راشد الغنوش، والذي كان مبعوث في هذا الوقت من تونس إلى فرنسا، وكان أيضًا شغل لفترة عضو مكتب الإرشاد العالمي في التنظيم الدولي، وأيضا حركة حماس وممثلها المكتب السياسي بقيادة خالد مشعل ونائبه موسي أبو مرزوق، والأخير عضو من أعضاء مكتب الإرشاد العالمي، ومناضل الإخوان في أمريكا في فترة من الفترات، وحزب التجمع اليمني للإصلاح والذي يرأسه عبدالله بن حسين الأحمر، التنظيم الذي اعلن تبعيته للتنظيم الدولي للإخوان، والجماعة في ليبيا والتي رأسها المراقب العام سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا التي يرأسها علي صدر الدين، هؤلاء اتفقوا جميعا في اجتماعات منفردة لكل جناح علي حدة وتم طرح فكرة تنفيذ الخطة علي الجميع وابدوا استعدادهم مؤكدين ان الامكانيات متوفرة في الجماعات بأكملها لتنفيذ المخطط في الشق العسكري، وقد كان حين نفذ الانقلاب علي حركة فتح في عام 2006، ليستطيع تنفيذ الخطة في مصر.

واستكمل الشاهد أما الطرف الثاني، لتنفيذ المخطط داخل مصر، كان جماعة الإخوان المسلمين، والتي تتمتع بعضوية خاصة في التنظيم الدولة، نظرًا لكون المرشد هو ذاته المرشد العام للتنظيم الدولي، لاسيما أن أعضاء مكتب الإرشاد هم 8 أعضاء من مكتب التنظيم الدولي، وكذلك مجلس الشوري في مصر أعضاء منه هم أعضاء مجلس شوري عام التنظيم، ويتضح أن هناك هيمنة وسيطرة من الجماعة في مصر على مقدرات التنظيم الدولي للإخوان، وهذه كانت من بين اسباب الخلاف في التسعينات على قصر منصب المرشد في مصر فقط، والجماعة اتخذت شكل الهرم، علي رأسه المرشد ومن ثم مكتب الارشاد الذي تكون من 16 عضو، ثم مجلس شوري العام، ثم الاقسام النوعية في الهيكل التنظيمي وعلي سبيل المثال "الدعوي والتربية والطلاب والتنمية الإدارية والأخوات والاشبال والقسم المالي وقسم أنشأ لمواكبة تنفيذ الخطة وهو قسم فلسطين، والذي تولاه المتهم خيرت الشاطر، وعقب ضبطه في قضية مليشيات الازهر تولي المنصب المتهم محي حامد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وقضت المحكمة- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهمًا غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود.

كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضورياً بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.