"التليفزيون مش ناشيونال".. ليلة سقوط "فهلوي" في الوراق- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خطة شيطانية لجأ إليها مالك محل لبيع الأجهزة الكهربائية بمنطقة الوراق، وظن أن دهاءه سيحول دون وقوعه تحت طائلة القانون، حتى تكشف الحقيقة لدى رجال مباحث التموين.

التحريات أكدت أن مالك محل غير مرخص يقوم بتجميع قطع غيار تليفزيون مجهولة المصدر وخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها، وتركيبها كمنتج نهائي مستخدما علامة تجارية شهيرة "ناشيونال" زاعما أنها ذات منشأ أجنبي "اليابان"، لتحقيق ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية المحل أسفرت عن ضبط مالكه وبحوزته 35 جهاز تلفاز معدة للبيع "مغشوشة" و1450 قطعة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسحب عينات وفحصها من قبل إدارة العلامات التجارية.