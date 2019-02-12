القوى العاملة: فض احتجاج العاملين بشركة للأدوية في الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالجيزة، من فض احتجاج العاملين بشركة سيدكو للأدوية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الشركة استجابت لمطالب العاملين، بعد مفاوضات مع العمال وإدارة الشركة.

وتمثلت مطالب العمال، في عدم الرضا عن هيكل المنشأة، والمطالبة بصرف العلاوة الدورية.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مرصد الاحتجاجات العمالية بديوان عام الوزارة من الإدارة المختصة، يفيد بفض الاحتجاج .

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