شركة إماراتية تستحوذ على حصة لضخ وقود الطائرات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية، "اينوك"، الاستحواذ على حصة في نظام ضخ وقود الطائرات بالمبنى رقم 2 في مطار القاهرة الدولي.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تخطط الشركة لتأسيس مكتب لإدارة عمليات قطاع الطيران وتسويق وقود الطائرات، ما يمثل استثمارًا لدعم تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني.

ووقعت الشركة اتفاقية مع "الهيئة المصرية العامة للبترول" لتزويد وقود الطائرات إلى جميع المطارات، ما يساهم في توفير المزيد من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية.

وقالت مصادر مطلعة، إنه جرى بناء نظام ضخ وقود الطائرات لتزويد الوقود إلى 18 طائرة في المبنى 2، وجرى تشغيله عام 2017، وشهد استثمارات وعمليات تطوير متواصلة من أبرز الشركات المصرية والدولية المتخصصة بقطاعي الطاقة والطيران.