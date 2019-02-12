رئيس جامعة الأزهر: إطلاق أسماء شهداء الوطن على بعض مباني المدن الجامعية تخليدا لذكراهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي إنه تم إطلاق أسماء شهداء الوطن على بعض مباني المدن الجامعية تخليدا لذكراهم، وتقديرا لتضحياتهم في حفظ أمن الوطن والمواطنين، ودحر قوى الشر، مشيرا إلى أن الجامعة ستحتفل -بالتعاون مع وزارة الداخلية- يوم 19 فبراير الجاري بعيد الشرطة.

وفي سياق آخر، أشار المحرصاوي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء - إلى أن هناك لجانا علمية متخصصة بجامعة الأزهر في حالة انعقاد دائم، تعكف على مراجعة المناهج الدراسية المقررة على الطلاب بمختلف الكليات، خاصة ما تهتم بالعلوم العربية والشرعية؛ للتأكد من اتساقها مع المنهج الأزهري الوسطي، والتوصيف الدراسي المقرر، وما يستهدفه من نواتج للتعلم، بما يضمن الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويُواكب آخر ما وصل إليه العلم، ويُلبي احتياجات العصر.

وأكد أن الجامعة تتخذ ما يلزم من إجراءات فورية رادعة نحو من يثبت خروجه عن المنهج الأزهري، لافتا إلى أن الجامعة أحالت منذ فترة البعض إلى التحقيق لعدم التزامهم بتدريس المواد الدراسية للطلاب وفق التوصيف الدراسي المقرر، الذي يتسق مع المنهج الأزهري، ويجسد صحيح الإسلام بقيمه الوسطية السمحة.