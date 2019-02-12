وزير الأوقاف: جذورنا مع أفريقيا عميقة وتاريخية ونتوسع مع دولها لنشر الفكر الوسطي المستنير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال وزيرالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة : "إن جذورنا مع القارة الأفريقية عميقة وتاريخنا معها مشرف ولمصر في القلب منها مكانة عظيمة ونحن نمتلك من الرؤى والخبرات ما يشكل إضافة لهذه القارة، وهو ما يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لجعله واقعًا ملموسًا".

وأشاد وزير الأوقاف ، في بيان له اليوم الثلاثاء، بالجهود الجبارة التي يقوم بها الرئيس السيسي للانفتاح على دول القارة الأفريقية والاهتمام بها وبشئونها وحرصه على التنمية الشاملة لها ولسائر دولها والعمل على تقوية علاقة مصر بالقارة السمراء باستراتيجية واضحة وثابتة وراسخة أعادت لمصر مكانتها وبقوة على الخريطة الأفريقية ورئاسة الاتحاد الأفريقي.

ونوه بالبرامج الثابتة التي تنفذها الوزارة للتواصل مع دول أفريقيا ومنها مبادرة عام 2019 عام الحوار والتسامح الديني في أفريقيا للتركيز على قيم الحوار والتسامح وإيفاد مبعوثين لأفريقيا أو دعوة كبار علمائها إلى مؤتمراتها السنوية ومسابقاتها الدولية للقرآن الكريم مع التوسع في التعاون مع الاشقاء الأفارقة في كل ما يتصل بنشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ أسس العيش المشترك وفقه التعايش السلمي بين البشر جميعا.

وقال وزير الأوقاف : "يجب تقوية علاقة مصر بالقارة الأفريقية والعمل مع أشقائنا الأفارقة من خلال شراكات واسعة مع دول القارة من باب التنمية الشاملة لجميع دولها وصالح جميع شعوبها كما أن علينا جميعا من تنفيذيين وكتاب ومفكرين ورجال أعمال وبرلمانيين أن نجعل من الشأن الأفريقي محورا هامّا وأساسيا وخلق رأي عام بأهمية دورنا الأفريقي وعلاقتنا الأفريقية وأنها إضافة إلى رصيدنا الدولي والاستراتيجي".​