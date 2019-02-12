نائب وزير الزراعة تتفقد المزارع السمكية التابعة لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- أ ش أ:

تفقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الثلاثاء، موقع المزارع السمكية التابعة لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية .

وناقشت محرز خلال لقائها مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس سبل التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية (إحدى شركات هيئة قناة السويس).

جاء ذلك أثناء زيارة نائب الوزير التفقدية للمزارع السمكية التابعة لشركة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، حيث استقبلها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بمكتبه بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور اللواء مجدي عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية.

وقالت نائب وزير الزراعة إن المشروع سيسهم خلال الفترة المقبلة في زيادة إنتاج الجمبري، كما أكدت أهمية استكمال بعض المنشآت بالمشروع كمصنع لإنتاج أعلاف الأسماك البحرية ومصنع لإنتاج الثلج ومفرح لإنتاج الأسماك البحرية ومنشأة لتصدير الأسماك.

كما نقلت نائب وزير الزراعة تحيات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للفريق مهاب مميش، وتقدمت محرز بالشكر على ما قام به مميش والعاملين بهيئة قناة السويس بالمشروع القومي للاستزراع السمكي والذي سيساهم في زيادة الإنتاج من الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وكانت محرز قد توجهت إلى موقع المزارع السمكية التابعة لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، يرافقها اللواء محمد مجدي عبد السميع – رئيس مجلس إدارة الشركة، والعميد/ محسن قدره مدير إدارة المزارع السمكية بالشركة ولجنة رفيعة المستوى من وزارات وهيئات مختلفة، حيث قاموا بتفقد المزرعة السمكية من أحواض استزراع الجمبري وحنشان البحر والدنيس، كما تفقدت أماكن الإعاشة للعاملين بالمشروع.

من جانبه، قام الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بمعاينة الموقع لاختيار أنسب الأماكن لإقامة منشأة لتصدير الأسماك ، والتي سيتم اعتمادها من وزارة الزراعة في إطار قيام الوزارة باعتماد المنشآت التي يتم من خلالها تصدير الأسماك لكافة الدول.

وأكدت نائب وزير الزراعة أن هناك سعيا دائما لتطوير الإنتاج السمكي في مصر، بما يساهم في زيادة المعروض من الأسماك، وتقليل الإنتاج.

وأشارت محرز إلى سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في رفع كفاءة وتطوير المزارع السمكية ، وتشمل التحول من النظام المفتوح إلى شبه المكثف، والتوسع الرأسي لزيادة الإنتاج، وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة المياه والأرض والمساحة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تحقيق تنمية للثروة السمكية في مصر.​