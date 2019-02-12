مرصد الكهرباء: 20 ألفا و450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج، اليوم الثلاثاء، تبلغ 20 ألفا و450 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم، أمس الإثنين، تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع، اليوم، 24 ألف ميجاوات، مقابل 24 ألفا و600 ميجاوات، أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، والتي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 16 ألفا و700 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر، اليوم، اللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و10 دقائق عصرا، وكان قد ظهر، أمس، باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
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