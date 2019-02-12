أخبار مصر | وفد "مستقبل وطن" بقنا يزور قناة السويس الجديدة ويلتقي "مميش" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد "مستقبل وطن" بقنا يزور قناة السويس الجديدة ويلتقي "مميش" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، عن محافظة قنا، بزيارة لقناة السويس الجديدة، بمشاركة النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالحزب عن محافظة قنا وبرفقتها 50 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، وأعقب الزيارة عقد لقاء مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة.

وقالت النائبة سحر صدقي، أن الزيارة تهدف لمشاهدة قناة السويس الجديدة على الطبيعة، وللتعريف بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ظل الشائعات حول عدم جدوى قناة السويس الجديدة، وهو ما ثبت كذبه بالأرقام خلال اللقاء الذي عقد مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وأضافت أمينة المرأة بالحزب عن محافظة قنا، أنه عقب اللقاء الذي قدم فيه الفريق مهاب مميش شرحا وافيا حول مشروع قناة السويس الجديدة، ومدى جدواها الاقتصادية وأهميتها بالنسبة للدولة المصرية فضلا عن اهميتها الاقتصادية واللوجيستية عالميا، قام وفد أمانة المرأة برحلة بحرية بقناة السويس الجديدة.

وأشارت "صدقى"، إلى إنها الوفد قام بجولة داخل القناة وكان يوجد 18 ونش علي الأرصفة التي يبلغ طولها 2400 متر والتي تستخدم فى شحن وتفريغ الحاويات من ع ظهر المراكب العملاقة شرق بورسعيد قاطرة التنمية.