أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة توعية عن الصحة الإنجابية والتغذية الصحية بالدقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة توعية عن الصحة الإنجابية والتغذية الصحية بالدقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة الدقهلية، حملة للتوعية بالصحة الإنجابية والتغذية الصحية بمدينة منية محله دمنه، وذلك بحضور عدد كبير من السيدات واللاتى قمن بالكشف وتركيب الوسائل والاستشارات.

كما دارت الندوة علي هامش الحمله بمقر مركز الشباب حضرها 100 سيده ورجل وتناولت الندوه العديد من الموضوعات الهامه للكبار والصغار.

أدارت الندوة امينة المرآه بالمحافظة والتى ألقت بالضوء على دعوة رئيس الجمهورية لمواجهة التضخم السكاني واثر ذلك علي التنمية وأهمية الوعي بكافه التحديات التي تحاط بمصر داخليا وخارجيا وأن الوعي الصحي والاقتصادي والاسري مثلث لتنميه الاسره والنهوض بها في كافه المناحي.

كما شددت أمينة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمركز، علي اهمية العمل والانتاج من خلال المشروعات الصغيره وتنظيم الأسرة.