أخبار مصر | تبدأ أعمال بنائه الأسبوع القادم.. "محاميين جنوب القليوبية" تحصل على قطعة أرض لبناء ناد لأعضائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبدأ أعمال بنائه الأسبوع القادم.. "محاميين جنوب القليوبية" تحصل على قطعة أرض لبناء ناد لأعضائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إمام الصديق، أمين عام نقابة محامي جنوب القليوبية الفرعية، إن النقابة حصلت على قطعة أرض بجوار ترعة الإسماعيلية لبناء ناد للمحامين عليها، وذلك على مساحة ٨٠٠ متر، مشيرًا إلى أن العمل جار لإنهاء إجراءات تصريح البناء لتشييد ناد يليق بالمحامين.

وأضاف الصديق أنه تقدم- منذ عام ٢٠١٧- بطلب لوزارة الري، التي أوضحت أنه لابد أن تكون هناك صفة وضع اليد من خلال الضرائب العقارية، وعلى الفور، تم تقديم الطلب، حتى جاءت لجنة لمعاينة وحصر قطعة الأرض، وإجراء ربط ضريبي.

وأوضح أنه تم سداد المبلغ الضريبي لتصبح قطعة الأرض ملكا لنقابة محامي جنوب القليوبية لبناء ناد لأعضائها عليها، والذي من المقرر أن تبدأ أعمال بنائه مع بداية الأسبوع القادم.

من جانبه، أشاد مجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، بالدور الذي قام به إمام الصديق، أمين عام الفرعية، للحصول على قطعة الأرض، قائلا: "لمدة عامين، ظل يعمل في صمت ودون جلبة للحصول على تقنين وضع اليد على أرض بجوار ترعة الإسماعيلية لتكون ناديًا للمحامين بشبرا الخيمة، وبخبرته وإخلاصه والعمل منفردا ما بين بنها، والري، وإدارات الربط الضريبي، تحقق له ومعه حلم ظل يداعبنا منذ سنين، هكذا التفاني والعمل لمصلحة المحامين، وقريبا إن شاء الله يتم العمل به وإعداده ليناسب الزملاء المحامين".