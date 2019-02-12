أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يستقبل شركتين إمارتيتين لبحث موضوعات التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يستقبل شركتين إمارتيتين لبحث موضوعات التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يشار إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ظل إهتمام الدوله باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها والمساهمة فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين وذلك طبقًا لإستراتيجية وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة ومنها تكنولوجيا تدوير المخلفات والتخلص من النفايات الطبية.

كما تم استعراض ما تتميز به شركات ووحدات الإنتاج الحربى من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وعمالة مدربة على أعلى مستوي وخبرات كبيرة فى مجال تدوير المخلفات حيث قامت شركات الإنتاج الحربي بإنشاء (65) مصنع علي مستوى مصر.

ومن جانبه أشار السيد بدر بن فارس الهلالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات التحويلية عن رغبته فى التعاون مع شركات ووحدات الإنتاج الحربى من خلال تكوين شراكة لإنشاء مصنع للتخلص من النفايات الطبية باستخدام أحدث المعدات التى تم تصنيعها فى إحدي الشركات البولنديه بتكنولوجيا ألمانية وعلي أحدث النظم البيئية المتوافقة للمعايير الأوروبية والعالمية لافتًا إلى أن المجموعة تعد من أكبر الشركات على مستوى الخليج العربى حيث تمتلك مصنع لتدوير النفايات الطبية الخطرة فى دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولها خبرة كبيرة في هذا المجال معربًا عن تطلعة لنجاح التعاون مع الإنتاج الحربى لإقامة هذا المصنع لما تتميز به من إمكانيات تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة على أعلى مستوى وخبرات كبيرة فى مجال تدوير المخلفات.

فيما أعرب السيد ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة وصاية الإماراتية عن تطلعه للتعاون في العديد من المجالات بالمشاركة مع وحدات الإنتاج الحربي مؤكدا أن هذا اللقاء سوف يكون بداية للتعاون المثمر وجسر تواصل بين الجانبين. وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق علي تشكيل لجنة فنية من الجانبين لدراسة مجالات التعاون المخططة وإعداد مسودة مذكرة تفاهم لإقامة مصنع للتخلص من النفايات الطبية.



استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى المستثمر بدر بن فارس الهلالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات التحويلية والسيد عبدالله بدر الهلالي مدير تنفيذي مجموعة الامارات للصناعات التحويلية والسيد ناصر النعيمى رئيس مجلس إدارة شركة وصاية الإماراتية وممثل مصرف ابوظبي الاسلامي والسيد احمد سالم الحميري نائب رئيس قطاع المصرفية الخاصة وذلك لمناقشة مقترح إنشاء مصنع للتخلص من النفايات الطبية وذلك بديوان عام الوزارة.