أخبار مصر | "القيد العائلي" يخلق أزمة بالوظائف المؤقتة للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القيد العائلي" يخلق أزمة بالوظائف المؤقتة للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المتقدمين لوظائف التعليم المؤقتة أزمة فى التقديم بسبب «القيد العائلى للدرجة الرابعة»، وقال أحد المعلمين فى رسالة له موجهه إلى الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين:" تحدثنا معكم بالأمس عن عدم وجود قيد عائلى حتى الدرجة الرابعة وقد أبلغتنا سيادتكم بأنه يوجد قيد حتى الدرجة الرابعة.. والآن على مستوى محافظة سوهاج وأسيوط بالسجل المدنى لا يوجد قيد عائلى حتى الدرجة الرابعة.. يوجد حتى الدرجة الثانية فقط".

وكشف معلمين سوهاج عن صدور قرار يخص حل مشكلة "القيد العائلى" إلا أنه تم إلغاؤه فى اليوم التالي، فقد أصدرت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أمس الموافق 11 فبراير قرار بشأن مسابقة الوظائف المؤقته وقالت من خلاله:" قبول كعب القيد العائلي مع أخذ قرار من المتقدم بأن يأخذ صورة من القيد العائلي قبل توقيع العقد إذا كان من المقبولين".

واليوم الموافق 12 فبراير أصدرت المديرية قرار تقول من خلاله:" يلغى الامر الصادر فى 11 فبراير لعام 2019 بشأن قبول كعب القيد وبطاقة الرقم القومى ويتم الاستلام وفق ما جاء فى أوراق التقدم بكل الاوراق الكاملة"، وقد حصلت "الخليج 365" على نسختين من القرار.