مصر | للمرة الثانية.. رفض استشكال متهم على حبسه 15 عاما بـ"اقتحام قسم التبين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. رفض استشكال متهم على حبسه 15 عاما بـ"اقتحام قسم التبين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي استشكال المتهم أسامة أحمد السابعي على حكم حبسه 15 سنة مشدد بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة واستمرار تنفيذ حكم حبسه.

وكان دفاع المتهم قدم استشكالا جديدا لوقف تنفيذ الحكم لحين الفضل في الطعن المقدم امام محكمة النقض عقب رفض المحكمة الاستشكال في جلسة 18 نوفمبر عام 2018.

وكان عماد مبارك دفاع المتهم تقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم استنادا على أن تحديد شخص المتهم هو إمام جامع "الصلب الغربى" بالتبين، إبان الأحداث بينما كان المتهم إمام للمسجد قبل الأحداث بـ 3 أسابيع ونقل قبل الأحداث لمكان آخر.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.