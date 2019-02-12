مصر | مسؤول النشاط الإخواني بالأمن الوطني: الجماعة في مصر لها هيمنة وسيطرة على التنظيم الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول النشاط الإخواني بالأمن الوطني: الجماعة في مصر لها هيمنة وسيطرة على التنظيم الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الدائرة 11 ارهاب بمحكم جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية".

وكشف الشاهد اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الاخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة آبان الاحداث، المؤامرة التي شنت علي البلاد، مشيرا إلي القفص قائلا كانت من هؤلاء المتهمين، من مكتب الارشاد في مصر ومكتب الارشاد العالمي، حين اتفقت عناصره في مصر مع اجنحة التنظيم الدولي في بعض الدول العربية، ورصد منها الطرف الأول الخارجي، ومن بينه حزب النهضة في دولة تونس، ويرأسه القيادي راشد الغنوش والذي كان مبعوث في هذا الوقت من تونس إلي فرنسا وكان ايضا شغل لفترة عضو مكتب الارشاد العالمي في التنظيم الدولي، وايضا حركة حماس وممثلها المكتب السياسي بقيادة خالد مشعل ونائبه موسي أبو مرزوق والاخير عضو من اعضاء مكتب الارشاد العالمي ومناضل الاخوان في امريكا في فترة من الفترات، وحزب التجمع اليمني للإصلاح والذي يرأسه عبدالله بن حسين الاحمر، التنظيم الذي اعلن تبعيته للتنظيم الدولي للإخوان، والجماعة في ليبيا والتي رأسها المراقب العام سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا التي يرأسها علي صدر الدين، هؤلاء اتفقوا جميعا في اجتماعات منفردة لكل جناح علي حدة وتم طرح فكرة تنفيذ الخطة علي الجميع وابدوا استعدادهم مؤكدين ان الامكانيات متوفرة في الجماعات بأكملها لتنفيذ المخطط في الشق العسكري، وقد كان حين نفذ الانقلاب علي حركة فتح في عام 2006، ليستطيع تنفيذ الخطة في مصر.

واستكمل الشاهد اما الطرف الثاني لتنفيذ المخطط داخل مصر، كان جماعة الاخوان المسلمين، والتي تتمتع بعضوية خاصة في التنظيم الدولة نظرا لكون المرشد هو ذاته المرشد العام للتنظيم الدولي، لاسيما ان اعضاء مكتب الارشاد هم 8 أعضاء من مكتب التنظيم الدولي، وكذلك مجلس الشوري في مصر أعضاء منه هم أعضاء مجلس شوري عام التنظيم، ويتضح ان هناك هيمنة وسيطرة من الجماعة في مصر علي مقدرات التنظيم الدولي للاخوان، وهذه كانت من بين اسباب الخلاف في التسعينات علي قصر منصب المرشد في مصر فقط، والجماعة اتخذت شكل الهرم، علي رأسه المرشد ومن ثم مكتب الارشاد الذي تكون من 16 عضو، ثم مجلس شوري العام، ثم الاقسام النوعية في الهيكل التنظيمي وعلي سبيل المثال "الدعوي والتربية والطلاب والتنيمة الادارية والاخوات والاشبال والقسم المالي وقسم أنشأ لمواكبة تنفيذ الخطة وهو قسم فلسطين والذي تولاه المتهم خيرت الشاطر وعقب ضبطه في قضية مليشيات الازهر تولي المنصب المتهم محي حامد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .