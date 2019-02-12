مصر | عاطل يقتل جده بـ"الفأس" ويرمي جثته بأرض زراعية بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاطل يقتل جده بـ"الفأس" ويرمي جثته بأرض زراعية بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، من ضبط عاطل أقدم على قتل جده لسرقته في أبو صوير.
وتبلغ لمركز أبو صوير من المدعو "حمادة. ع. ع"، سن 43 مزارع، مقيم بناحية الكرايم دائرة المركز باكتشافه وفاة والده، سن 76، مزارع بأرضه الزراعية بذات الناحية.
وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وتبين أن الجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسه ووجود إصابة بالرأس والعثور على فأس بجوارها.
وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث حفيد المجني عليه "م. ح" سن 20 عاطل ومقيم بذات الناحية "ابن المُبلغ".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث بدافع السرقة وقرر أنه أثناء تواجده برفقة المجني عليه بأرضه الزراعية تعدى عليه بالفأس فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى منه على حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 5 آلاف جنيه وبعض الأوراق الخاصة به، وأرشد عن مبلغ 3200 جنيه وهاتف محمول قام بشرائه من المبلغ المستولى عليه، وتولت النيابة التحقيق.
طلبوا 2 مليون جنيه فدية.. الأمن العام يحرر طالبا من مختطفيه بالإسكندرية
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى تحرير طالب من مختطفيه طالبوا فدية مليونى جنيه؛ لاطلاق سراحه بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى قسم ثان المنتزه بلاغا من "عزالدين . أ .ز"، 44 سنة، شريك بشركة مقيم بدائرة قسم أول المنتزه "باختطاف ابن شقيقه" محمود 16 سنة طالب مقيم بدائرة القسم، واتصال مجهول من هاتف المُختطف وطلب مبلغ 2 مليون جنيه كفدية.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالاسكندرية، عن تحديد مرتكبى الحادث كلا من: "السيد ع ع سائق، نادر م ا" طالب بذات مدرسة المجنى عليه، "أحمد م ح" عامل، "أشرف أ ح" سائق، "وليد ع س" عاطل له معلومات جنائية، "شيماء م ع" طالبة؛ جميعهم مُقيمين بالبحيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة، بمواجهتهم اعترفوا، وقرر الأول بإتفاقه مع الثانى والثالث على اختطاف صديقهما، "المجنى عليه" لعلمهما بثراء عائلته وطلب مبلغ الفدية منهم، وفى سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقى المتهمين.
وقامت السادسة باستدراجه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحديد لقاء يجمعهما بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة القسم وعقب وصوله، وقام الباقين بشل حركته واقتياده داخل سيارة ملاكى الإسكندرية "مستأجرة" والتوجه به لشقة مستأجرة مُعدة لذلك بمعرفة المتهم الأول بمنطقة 6 أكتوبر دائرة قسم أول العامرية.
وأمكن العثور على المجنى عليه مُقيد اليدين ومعصوب العينين داخل الشقة وبه سحجات بالوجه على إثر مقاومته للمتهمين، تم بإرشادهم ضبط هاتف المجنى عليه والهاتف المستخدم فى المساومة والسيارة.