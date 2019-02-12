مصر | عاطل يقتل جده بـ"الفأس" ويرمي جثته بأرض زراعية بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاطل يقتل جده بـ"الفأس" ويرمي جثته بأرض زراعية بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، من ضبط عاطل أقدم على قتل جده لسرقته في أبو صوير.

وتبلغ لمركز أبو صوير من المدعو "حمادة. ع. ع"، سن 43 مزارع، مقيم بناحية الكرايم دائرة المركز باكتشافه وفاة والده، سن 76، مزارع بأرضه الزراعية بذات الناحية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وتبين أن الجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسه ووجود إصابة بالرأس والعثور على فأس بجوارها.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث حفيد المجني عليه "م. ح" سن 20 عاطل ومقيم بذات الناحية "ابن المُبلغ".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث بدافع السرقة وقرر أنه أثناء تواجده برفقة المجني عليه بأرضه الزراعية تعدى عليه بالفأس فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى منه على حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 5 آلاف جنيه وبعض الأوراق الخاصة به، وأرشد عن مبلغ 3200 جنيه وهاتف محمول قام بشرائه من المبلغ المستولى عليه، وتولت النيابة التحقيق.