شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل أرض الوطن عقب ترؤسه قمة الاتحاد الأفريقي الـ32 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد ترؤسه قمة الاتحاد الأفريقي الثانية والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكانت الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قد شهدت تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث انتقلت الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019 من الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي قد التقي، بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بمفوضي الاتحاد الافريقي، حيث أعرب عن ثقته بأن المفوضيات ستضطلع بمهامها على أكمل وجه.

كما أعرب الرئيس عن تطلعه للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأفريقي، للخروج بأكبر المكاسب للقارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر منفتحة على مقترحاتكم القيمة لتنسيق العمل الأفريقي المشترك والتجمعات الاقتصادية والإقليمية.

ووجه الرئيس السيسي الدعوة لأعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي لحضور مؤتمر الشباب العربى الأفريقى الذي سيعقد في مدينة أسوان مارس المقبل.