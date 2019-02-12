شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: يوجد سوء استغلال لثلث الأرصدة السمكية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن الدولة تعمل جاهدة على الحفاظ على البيئة والثروة السمكية من خلال إزالة التعديات على المصارف والبحيرات ومنها بحيرة مريوط. وأن هناك سوء استغلال واستهلاك لثلث الأرصدة السمكية اثر بشكل سلبي عل التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.

وأضاف الوزير في كلمته خلال المؤتمر الدولي «من الساحل إلى المحيط.. الأولويات والاستثمارات» المقام في مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، على هامش احتفالية المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمرور 100 عام على إنشائه، أن المخلفات البيئة الناتجة عن الصرف الصناعى تسببت في تلوث البيئة البحرية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتوجيه الإنفاق على البحث العلمى في مجال البحار والمصائد.

وأوضح عبدالغفار أن البحار والمحيطات تعد من أهم مكونات الكرة الأرضية، وإدارتها بشكل جيد أمر ضروري لبقاء البشرية، منتقدا الاستهلاك الكبير للأرصدة السمكية في العالم، مشيرًا إلى أن حدود مصر البحرية على البحرين المتوسط والأحمر هي منحة إلهية يجب العمل على الحفاظ عليها وتنميتها اقتصاديًا.

وأشاد الوزير بجهود معهد علوم البحار- أولى المعاهد المتخصصة في مجاله في مصر والوطن العربى- في تأهيل وتدريب الكوادر العلمية المصرية والعربية وإصدار العديد من البحوث والاتفاقيات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠.