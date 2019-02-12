شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تتعامل مع 3749 مشرداً وطفلاً بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء امس الاثنين 3749 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى.

وقد اشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل امس الاثنين مع 62 حالة مشرد و 99 طفلا بلا مأوى بأجمالي 161 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة امس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 68 حالة منها 25 حالة مشرد و 43 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 48 حالة منهم 16 حالة مشرد و 32 حالة طفل بلا مأوى.

هذا وتتنوع انواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 3 بطانية و 141 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .