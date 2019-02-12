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انت الان تتابع علاء مبارك لعمرو أديب: بحاول أعلمك معنى الرجولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علاء مبارك
شن الإعلامي عمرو أديب، في حلقة، أمس الإثنين، من برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، هجوما حادا على علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، بعدما نشر الأخير مقطع فيديو عبر حسابه على «تويتر» حمل عنوان «بلا تعليق» يظهر مواقف «أديب» من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قبل وبعد ثورة 25 يناير، وتداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، وعلى موقع «تويتر» شاركت فتاة تدعى جينا جميل الفيديو، وعلقت: «ضربته في مقتل»، وقامت بعمل «منشن» لنجل الرئيس الأسبق.
ورد علاء مبارك على الفتاة في تعليق قائلا: «هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك، أنا لا أقصد أعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول أعلمه وافهمه معنى الرجولة». اقرأ أيضا: هجوم جديد على أديب.. تربح ملايين بالتلاعب في البورصة وكان أديب قد قال في برنامجه: «اللي يقربلي هقربله واللي يهاجمني ههاجمه ولو
ورد علاء مبارك على الفتاة في تعليق قائلا: «هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك، أنا لا أقصد أعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول أعلمه وافهمه معنى الرجولة».
اقرأ أيضا: هجوم جديد على أديب.. تربح ملايين بالتلاعب في البورصة
وكان أديب قد قال في برنامجه: «اللي يقربلي هقربله واللي يهاجمني ههاجمه ولو أنا سايبك يبقى مش معنى كده إني خايف منك.. النهاردة ذكرى تنحي مبارك.. علاء بيه قال أهاجم عمرو أديب.. أنا أعرف مبارك وأبناء مبارك.. حصل اللي حصل ودخلوا السجن.. عمري ما قربت لهم.. مش مرجلة الناس تبقى في السجن وأشتمها».
وأضاف: «النهاردة قعدت أفكر كده لو مكانش مبارك مشي كان هيبقى إيه الوضع.. كان هيبقى جمال بيه بيحكم وعلاء بيه بيقبض"، مردفا: "قعدت في البيت عشان استجريت وقربت لجمال بيه.. قلت ماينفعش جمال بيه يحكمنا.. أمال أنا قعدت في البيت ليه؟». (التفاصيل)
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